Принцеса Нідерландів отримала військове звання сержанта

Принцесу Нідерландів Катаріну-Амалію (принцесу Оранську) офіційно підвищили у званні до сержанта Збройних сил.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів, повідомляє "Європейська правда".

Церемонія пройшла минулої суботи на борту вітрильника Statsraad Lehmkuhl у порту Ден-Хелдер.

Підвищення відбулося в межах участі принцеси Амалії в програмі Defensity College, у рамках якої вона проходить службу та стажування у Збройних силах Нідерландів.

Фото: Міноборони Нідерландів

Раніше вона також служила в Королівських повітряних силах та пройшла базовий вишкіл у січні 2026 року, отримавши звання капрала.

Останній тиждень принцеса провела в плаванні на кораблі разом із першокурсниками-курсантами ВМС.

Між збройними силами та королівським домом Нідерландів традиційно існував тісний зв’язок.

Король Віллем-Александр пройшов обов’язкову військову службу в Королівському флоті Нідерландів. Згодом він служив у Королівській армії Нідерландів та Королівських повітряних силах Нідерландів. Ставши королем, він і досі підтримує особливий зв’язок зі збройними силами.

Нагадаємо, у червні спадкоємиця іспанського королівського престолу, принцеса Леонор Астурійська завершила базову підготовку десантниць у Військовій школі парашутистів у Мурсії на південному сході Іспанії.

Повідомляли також, що принцеса Швеції, яка вчиться на офіцера, пройшла підготовку у Повітряних силах.