Принцесса Нидерландов получила воинское звание сержанта

Принцессу Нидерландов Катарину-Амалию (принцессу Оранскую) официально повысили в звании до сержанта Вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов, сообщает "Европейская правда".

Церемония состоялась в минувшую субботу на борту парусника Statsraad Lehmkuhl в порту Ден-Хелдер.

Повышение произошло в рамках участия принцессы Амалии в программе Defensity College, в рамках которой она проходит службу и стажировку в Вооруженных силах Нидерландов.

Фото: Минобороны Нидерландов

Ранее она также служила в Королевских военно-воздушных силах и прошла базовую подготовку в январе 2026 года, получив звание капрала.

Последнюю неделю принцесса провела в плавании на корабле вместе с первокурсниками-курсантами ВМС.

Между вооружёнными силами и королевским домом Нидерландов традиционно существовала тесная связь.

Король Виллем-Александр прошел обязательную военную службу в Королевском флоте Нидерландов. Впоследствии он служил в Королевской армии Нидерландов и Королевских военно-воздушных силах Нидерландов. Став королём, он и по сей день поддерживает особую связь с вооружёнными силами.

Напомним, в июне наследница испанского королевского престола, принцесса Леонор Астурийская завершила базовую подготовку десантницы в Военной школе парашютистов в Мурсии на юго-востоке Испании.

Сообщалось также, что принцесса Швеции, которая учится на офицера, прошла подготовку в Военно-воздушных силах.