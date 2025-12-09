Шведська принцеса, яка вчиться на офіцера, пройшла підготовку у Повітряних силах
Новини — Вівторок, 9 грудня 2025, 14:24 —
Шведська принцеса Вікторія, яка з 2024 року навчається на офіцерське звання, пройшла фахову підготовку у Повітряних силах.
Про це повідомили у пресслужбі королівської родини Швеції, пише "Європейська правда".
Королівська родина поділилася фотографіями з навчання Вікторії, де вона, серед іншого, брала участь у польотах.
"Протягом осені 2025 року кронпринцеса доповнила свою офіцерську навчальну програму поглибленим вивченням діяльності Повітряних сил Швеції. Під час поглибленого навчання кронпринцеса ознайомилася з практичною і стратегічною роботою", – йдеться в оголошенні.
Навчання Вікторії за цим напрямком охоплювало усі аспекти – від історії розвитку до оперативного планування, протиповітряної оборони, останніх розробок та інновацій у сфері.
Протягом осені вона брала участь у діяльності Повітряних сил у низці локацій у Швеції, а також відвідала Шведську космічну корпорацію та ракетний полігон Esrange поблизу Кіруни.
Як повідомляли, навчання 46-річної Вікторії, яке вона розпочала у 2024 році, є частиною її підготовки до можливого вступу на престол.
Спадкоємиця королівського престолу Нідерландів також розпочала військову підготовку.