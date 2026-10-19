ЗМІ: у Польщі знайшли залишки невідомих повітряних куль
В одному з воєводств Польщі у понеділок, 19 жовтня, знайшли фрагменти повітряних куль невідомого походження.
Про це стало відомо RMF24, передає "Європейська правда".
Залишки повітряних куль, які, як зазначається, могли використовувати для контрабанди сигарет, виявили у Мінському повіті Мазовецького воєводства у селах Бествіни та Кічки.
За даними радіостанції, до повітряних куль були прикріплені порожні мішки.
Співробітники поліції та пожежники оглянули обидва місця.
У квітні прикордонна служба Польщі заарештувала трьох чоловіків за підозрою у контрабанді товарів з Білорусі дронами, їм загрожує покарання у вигляді трьох років ув’язнення.
Наприкінці серпня польські прикордонники затримали дев’ятьох підозрюваних у контрабанді сигарет з Білорусі до Польщі метеозондами.