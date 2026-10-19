ЗМІ: у Польщі знайшли залишки невідомих повітряних куль

В одному з воєводств Польщі у понеділок, 19 жовтня, знайшли фрагменти повітряних куль невідомого походження.

Про це стало відомо RMF24, передає "Європейська правда".

Залишки повітряних куль, які, як зазначається, могли використовувати для контрабанди сигарет, виявили у Мінському повіті Мазовецького воєводства у селах Бествіни та Кічки.

За даними радіостанції, до повітряних куль були прикріплені порожні мішки.

Співробітники поліції та пожежники оглянули обидва місця.

У квітні прикордонна служба Польщі заарештувала трьох чоловіків за підозрою у контрабанді товарів з Білорусі дронами, їм загрожує покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

Наприкінці серпня польські прикордонники затримали дев’ятьох підозрюваних у контрабанді сигарет з Білорусі до Польщі метеозондами.