У Польщі затримали підозрюваних у контрабанді дронами з Білорусі 

Прикордонна служба Польщі заарештувала трьох чоловіків за підозрою у контрабанді товарів з Білорусі дронами, їм загрожує покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News.

Арешти були здійснені прикордонниками відділення у Бобровниках, що в Підляському воєводстві. Серед затриманих – двоє громадян Білорусі та один поляк.

Стверджується, що вони намагалися зібрати контрабанду, перевезену з Білорусі за допомогою безпілотних літальних апаратів. Виявилося, що товар, за яким приїхали контрабандисти, містив чотири пакунки з сигаретами з білоруським акцизом.

"Затриманим чоловікам висунули звинувачення за Кримінальним кодексом про податкові правопорушення, а також за законом про особливі заходи щодо протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки, а також за законом про авіаційне право. За інкриміновані їм дії їм загрожує не менше трьох років позбавлення волі", – повідомила Прикордонна служба.

Рішенням суду чоловіків було заарештовано на три місяці.

Затримані громадяни Білорусі мали дозвіл на постійне проживання на території Польщі. Прикордонники звернуться до влади воєводства з клопотанням про скасування дозволу, що призведе до депортації цих осіб з країни.

Нагадаємо, у лютому польські прикордонники затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.

Нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі стали серйозною проблемою також для Литви. На початку грудня ці інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.