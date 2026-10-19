СМИ: в Польше нашли остатки неизвестных воздушных шаров

В одном из воеводств Польши в понедельник, 19 октября, обнаружили фрагменты воздушных шаров неизвестного происхождения.

Об этом стало известно RMF24, передает "Европейская правда".

Остатки воздушных шаров, которые, как отмечается, могли использоваться для контрабанды сигарет, обнаружили в Минском повете Мазовецкого воеводства в селах Бествины и Кички.

По данным радиостанции, к воздушным шарам были прикреплены пустые мешки.

Сотрудники полиции и пожарные осмотрели оба места.

В апреле пограничная служба Польши арестовала троих мужчин по подозрению в контрабанде товаров из Беларуси с помощью дронов, им грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

В конце августа польские пограничники задержали девять подозреваемых в контрабанде сигарет из Беларуси в Польшу с помощью метеозондов.