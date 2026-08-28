Польща затримала дев’ятьох підозрюваних у контрабанді сигарет з Білорусі

У п’ятницю, 28 серпня, польські прикордонники затримали дев’ятьох підозрюваних у контрабанді сигарет з Білорусі до Польщі метеозондами.

Про це заявила польська прикордонна служба, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Польща затримала дев’ятьох людей, серед яких було два литовці, три поляки та чотири білоруси.

За даними прикордонників, під час затримання було виявлено понад 3900 блоків сигарет, загальна вартість яких перевищує 621 тисячу польських злотих (понад 143 тисячі євро).

Фото: польська прикордонна служба

Наразі триває розслідування з метою встановлення інших осіб, які могли бути причетні до цієї діяльності.

У квітні прикордонна служба Польщі заарештувала трьох чоловіків за підозрою у контрабанді товарів з Білорусі дронами, їм загрожує покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

У середині травня у Литві затримали 27 осіб, серед яких держслужбовці, у зв’язку з контрабандою метеокулями.