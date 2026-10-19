Польські прикордонники допоможуть Латвії охороняти кордон з Білоруссю

З 19 жовтня по 1 листопада співробітники Прикордонної служби Польщі надаватимуть підтримку Державній прикордонній службі Латвії (ДПС) у забезпеченні охорони латвійсько-білоруського державного кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Польські прикордонники нададуть латвійським колегам теоретичну та практичну підтримку у сфері прикордонного нагляду, поділяться професійним досвідом і знаннями, зазначили у ДПС.

Співпраця сприятиме обміну досвідом між прикордонними службами двох країн та зміцненню взаємодії під час виконання завдань з охорони кордону, додали у відомстві.

У прикордонній службі пояснили, що мета співпраці – сприяння забезпеченню громадської безпеки, запобіганню та розкриттю злочинів та інших правопорушень, а також зміцненню взаємодії двох країн у боротьбі з транскордонною злочинністю.

Залучення польських прикордонників здійснюється на підставі угоди про транскордонне співробітництво між ДПС Латвії та Прикордонною охороною Польщі, підписаної 2 жовтня цього року.

Нещодавно уряд Латвії ухвалив рішення продовжити операцію з протидії нелегальній міграції Vilkatis до 31 грудня.

Нагадаємо, через приплив нелегальних іммігрантів Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії посилює контроль на кордоні з Латвією.