Латвія продовжить до кінця року операцію з протидії нелегальній міграції

Уряд Латвії у вівторок ухвалив рішення продовжити операцію з протидії нелегальній міграції Vilkatis до 31 грудня.

Про це повідомив журналістам керівник Центру кризового управління (KVC) Арвіс Зіле, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він визнав, що протягом останніх двох тижнів тиск на латвійський кордон з боку нелегальних порушників знову посилився. Зараз організатори нелегальної міграції намагаються переправити мігрантів через кордон будь-якими способами – навіть силою виштовхуючи людей за кордон, розповів Зіле.

Крім того, останнім часом на кордоні знову демонтують і крадуть камери, пояснив він.

Зіле припустив, що посилення тиску саме в останні тижні могло бути пов’язане з парламентськими виборами в Латвії, однак наголосив, що за такою оцінкою слід звертатися до органів безпеки.

Він пояснив, що після продовження операції її стратегічні цілі не змінилися: необхідно розробити пропозиції щодо зміцнення можливостей Державної прикордонної служби, щоб вона могла самостійно справлятися з проблемою нелегальної міграції, без залучення інших служб. Також розглядається більш активне використання технічних засобів – безпілотників та різних датчиків.

Зіле повідомив, що спочатку пропонував продовжити операцію до 3 листопада цього року, однак після обговорення в уряді було вирішено продовжити її до 31 грудня.

Відповідаючи на прохання оцінити нинішні результати операції Vilkatis, Зіле зазначив, що вже на початку стало помітно істотне скорочення різниці в кількості випадків нелегальної міграції між Латвією та Литвою. Таким чином, Латвія перестала бути "слабкою ланкою", зазначив він.

За час операції також затримали кількох організаторів нелегальної міграції – лише за останні чотири тижні було затримано чотирьох таких злочинців.

Як повідомлялося, для забезпечення безпеки східного кордону Латвії 11 серпня розпочалася операція Vilkatis.

Нагадаємо, через приплив нелегальних іммігрантів Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії посилює контроль на кордоні з Латвією.