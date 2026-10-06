Естонія посилює контроль на кордоні з Латвією

Через приплив нелегальних іммігрантів Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії посилює контроль на кордоні з Латвією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Оскільки минулого тижня було затримано 41 особу, яка незаконно прибула до Естонії через кордон з Латвією, на естонсько-латвійському кордоні дедалі активніше перевіряють осіб та транспортні засоби, що прибувають із Латвії.

"Йдеться про міграційний тиск, який, можливо, створює Білорусь, але якщо говорити про країни походження іммігрантів, то найчастіше ми затримуємо громадян Сомалі, за якими йдуть інші країни Східної Африки, наприклад, Ефіопія, а також більш віддалені країни – Індія, Пакистан, Бангладеш. Насправді таких країн походження дуже багато", – сказав представник Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Ігор Богданов.

На залізничній станції Валга поліцейські також перевіряють потяги, що прибувають із Латвії, обходячи вагони та за необхідності перевіряючи документи пасажирів.

"Ми контролюємо транспортні вузли – і на залізниці, і на автодорогах намагаємося перевіряти людей та транспортні засоби. Ми також поінформували готелі та інші організації, наприклад, автобусні компанії, щоб вони повідомляли нам про все, що викликає питання чи підозри", – сказав Богданов.

В останні місяці в Естонії різко зросла кількість виявлених нелегальних мігрантів, які раніше перетнули латвійсько-білоруський кордон і через Естонію хочуть потрапити до країн Північної Європи.

Наприкінці літа минулого року усі країни Балтії та Польща також повідомляли про значне збільшення кількості нелегальних мігрантів, що намагаються перетнути їхні кордони з території Білорусі.

У Латвії раніше заявляли, що ресурси Державної прикордонної служби на латвійсько-білоруському кордоні наразі завантажені на 200%.

Нагадаємо, загалом гібридна міграційна криза на кордоні балтійських держав та Польщі з Білоруссю почалась з літа 2021 року за негласного сприяння режиму Александра Лукашенка, що виглядає як помста за санкції та критику репресій у Білорусі.