Польские пограничники помогут Латвии охранять границу с Беларусью

С 19 октября по 1 ноября сотрудники Пограничной службы Польши будут оказывать поддержку Государственной пограничной службе Латвии (ГПС) в обеспечении охраны латвийско-белорусской государственной границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Польские пограничники окажут латвийским коллегам теоретическую и практическую поддержку в сфере пограничного надзора, поделятся профессиональным опытом и знаниями, отметили в ГПС.

Сотрудничество будет способствовать обмену опытом между пограничными службами двух стран и укреплению взаимодействия при выполнении задач по охране границы, добавили в ведомстве.

В пограничной службе пояснили, что цель сотрудничества – содействие обеспечению общественной безопасности, предотвращению и раскрытию преступлений и других правонарушений, а также укреплению взаимодействия двух стран в борьбе с трансграничной преступностью.

Привлечение польских пограничников осуществляется на основании соглашения о трансграничном сотрудничестве между ГПС Латвии и Пограничной охраной Польши, подписанного 2 октября этого года.

Недавно правительство Латвии приняло решение продлить операцию по противодействию нелегальной миграции "Vilkatis" до 31 декабря.

Напомним, из-за притока нелегальных иммигрантов Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии усиливает контроль на границе с Латвией.