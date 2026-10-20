Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним та Сі

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 19 жовтня, що він готовий зустрітися з російським правителем Владіміром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.

Про це інформує CNBC, пише "Європейська правда".

Трамп висловив думку, що зустріч світових лідерів, яку, як повідомляється, запропонував Путін, може відбутися без участі Зеленського.

"Я зроблю все, що в моїх силах, аби припинити війну, незалежно від того, чи хтось там буде, чи ні. Якщо президент Сі хоче її провести, я готовий. Я впевнений, що ми також обговоримо й інші питання, наприклад, торгівлю. Але так, я б погодився", – сказав Трамп журналістам.

Ці коментарі пролунали на тлі того, як напруженість у відносинах між Трампом і Зеленським останніми тижнями постійно зростала, тоді як Росія отримала від США низку поступок.

Спочатку Трамп заявляв, що його більше цікавить обговорення "денуклеаризації" з Путіним та Сі, зазначивши: "Росія, відверто кажучи, поводиться з Україною нормально. Вони не роблять нічого особливого".

А коли його запитали про критику Зеленського щодо нещодавнього рішення Трампа скасувати нові санкції проти Росії, та його нещодавнє твердження, що президент США перебуває на неправильній стороні історії, той вкотре різко висловився на адресу українського лідера.

"Зеленський не знає, про що говорить. Це людина, яка мала б уже давно вирішити цю війну. Гадаю, настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України", – додав Трамп, повторивши свій попередній заклик до Києва "обрати нового президента".

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що про таку зустріч були розмови, але поки вона не є підтвердженою.