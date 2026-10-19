Рубіо: розмови про зустріч Трампа, Путіна і Сі були

Держсекретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Узбекистану в понеділок підтвердив, що відбувались розмови про можливу зустріч між лідерами Сполучених Штатів, Росії та Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам у Самарканді, його слова наводить агентство Reuters.

Видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні. За даними газети, Трамп не погодився на зустріч, і поки що незрозуміло, чи відбудеться цей саміт.

У відповідь на запитання про можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі з метою переговорів щодо припинення війни в Україні, Рубіо відповів: "Про таку зустріч були розмови. Я не знаю, чи її вже остаточно узгоджено, але президент висловився чітко. Він хотів би, щоб війна між Україною та Росією закінчилася".

Він додав, США не бачать "нічого хорошого в цій війні": "Ми бачимо в ній багато негативних наслідків, зокрема цілком реальний ризик ескалації та поширення конфлікту… на іншу країну через невдалий диверсійний напад або через те, що безпілотники, уражені засобами радіоелектронної боротьби, заходять на територію сусідньої країни".

Нагадаємо, у неділю Трамп заявив, що пішов на угоду про експорт дизельного палива та скасування санкцій, оскільки не хоче відштовхувати Путіна від мирних переговорів, водночас стверджуючи, що Зеленський прагне продовжити війну.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Сполучені Штати в спробах чинити тиск на Київ, аби той капітулював перед Росією.