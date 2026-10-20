Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным и Си

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 19 октября, что готов встретиться с российским правителем Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает CNBC, пишет "Европейская правда".

Трамп высказал мнение, что встреча мировых лидеров, которую, как сообщается, предложил Путин, может состояться без участия Зеленского.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы прекратить войну, независимо от того, будет ли там кто-то или нет. Если президент Си хочет ее провести, я готов. Я уверен, что мы также обсудим и другие вопросы, например, торговлю. Но да, я бы согласился", – сказал Трамп журналистам.

Эти комментарии прозвучали на фоне того, как напряженность в отношениях между Трампом и Зеленским в последние недели постоянно росла, в то время как Россия получила от США ряд уступок.

Сначала Трамп заявлял, что его больше интересует обсуждение "денуклеаризации" с Путиным и Си, отметив: "Россия, откровенно говоря, ведет себя с Украиной нормально. Они не делают ничего особенного".

А когда его спросили о критике Зеленского в связи с недавним решением Трампа отменить новые санкции против России, а также о его недавнем утверждении, что президент США находится на неправильной стороне истории, тот в очередной раз резко высказался в адрес украинского лидера.

"Зеленский не знает, о чем говорит. Это человек, который должен был уже давно положить конец этой войне. Думаю, пришло время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины", – добавил Трамп, повторив свой предыдущий призыв к Киеву "избрать нового президента".

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о такой встрече велись разговоры, но пока она не подтверждена.