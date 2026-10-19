ЗМІ: Путін запропонував Трампу і Цзіньпіну провести саміт щодо умов завершення війни

Очільник Кремля Владімір Путін запропонував, щоб він, президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися наступного місяця, щоб обговорити ситуацію в Україні з метою домогтися припинення війни на вигідних для Москви умовах.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, обізнані з ходом переговорів, інформує "Європейська правд"а.

Путін висунув цю ідею під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня, повідомив колишній співробітник російської розвідки, обізнаний з питанням. Під час цієї розмови також було досягнуто домовленості про те, що США купуватимуть російське дизельне пальне та сприятимуть його продажу на світовому ринку.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що тривають обговорення щодо можливої зустрічі.

"Поки що немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", – сказав він виданню The Wall Street Journal.

Високопоставлений американський чиновник зазначив, що Трамп не погоджувався на такий саміт. Проте, за словами чиновника, президент може бути відкритим до цієї ідеї, з огляду на його бажання виконати передвиборчу обіцянку щодо врегулювання війни.

Кремль запропонував провести тристоронній діалог у рамках майбутнього саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), повідомили джерела виданню. Ця зустріч відбудеться 18 та 19 листопада у Шеньчжені, технологічному центрі на півдні Китаю.

Російські чиновники висунули цю ідею Пекіну через дипломатичні канали, і китайська сторона дала зрозуміти, що не буде заперечувати, якщо Трамп приєднається, повідомили інші джерела, наближені до нещодавніх переговорів між Москвою та Пекіном.

Путін уже раніше пропонував провести тристоронній саміт як Трампу, так і Сі, зазначив колишній співробітник російської розвідки. Однак цього разу пропозиція з’явилася на тлі зміни динаміки відносин між Москвою та Вашингтоном.

Нагадаємо, Дональд Трамп пояснив своє рішення укласти дизельну угоду з Росією тим, що не хоче "відштовхнути її від переговорів". За його словами, Зеленський не хоче завершувати війну, Україна "лежить у руїнах, а її моря й океани зникли".

Перед тим США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.