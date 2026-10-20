Андорра та Сан-Марино підписали Угоду про асоціацію з ЄС

Єврокомісія підписала Угоду про асоціацію з Андоррою та Сан-Марино, що наближає обидві країни до ЄС та поглиблює з ними економічну й інституційну інтеграцію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Укладена угода надає Андоррі та Сан-Марино доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу на основі спільних правил.

"Вона забезпечує громадянам, підприємствам та державним органам більшу правову визначеність і передбачуваність, сприяє торгівлі, підтримує інвестиції та стимулює транскордонну економічну діяльність, водночас враховуючи специфіку обох партнерів", – йдеться у повідомленні.

Також угода визначає рамки для діалогу та співпраці у галузі досліджень та інновацій, освіти, соціальної політики, охорони навколишнього середовища, захисту прав споживачів, культури та регіональної співпраці.

У сфері фінансових послуг інтеграція відбуватиметься поступово та за певних умов. Це включатиме оцінку надійності регуляторних та наглядових систем обох партнерів.

ЄС також підписав оновлені валютні угоди з Андоррою та Сан-Марино, щоб усунути дублювання з новою Угодою про асоціацію та забезпечити більшу правову визначеність.

Після підписання угоди Рада звернеться до Європейського парламенту за згодою, перш ніж приступити до її укладення. Угода буде готова до тимчасового застосування, щойно це дозволять відповідні процедури ратифікації в Андоррі та Сан-Марино.

Нагадаємо, раніше країни ЄС відхилили ідею призупинення угоди про асоціацію з Ізраїлем.

Також дванадцять країн ЄС наполягають на тому, щоб майбутні оборонні програми блоку залишалися відкритими для союзників поза межами Євросоюзу.