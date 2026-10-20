Андорра и Сан-Марино подписали Соглашение об ассоциации с ЕС

Еврокомиссия подписала Соглашение об ассоциации с Андоррой и Сан-Марино, что приближает обе страны к ЕС и углубляет с ними экономическую и институциональную интеграцию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Заключенное соглашение предоставляет Андорре и Сан-Марино доступ к внутреннему рынку Евросоюза на основе общих правил.

"Оно обеспечивает гражданам, предприятиям и государственным органам большую правовую определенность и предсказуемость, способствует торговле, поддерживает инвестиции и стимулирует трансграничную экономическую деятельность, при этом учитывая специфику обоих партнеров", – говорится в сообщении.

Также соглашение определяет рамки для диалога и сотрудничества в области исследований и инноваций, образования, социальной политики, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей, культуры и регионального сотрудничества.

В сфере финансовых услуг интеграция будет происходить постепенно и при определенных условиях. Это будет включать оценку надежности регуляторных и надзорных систем обоих партнеров.

ЕС также подписал обновленные валютные соглашения с Андоррой и Сан-Марино, чтобы устранить дублирование с новым Соглашением об ассоциации и обеспечить большую правовую определенность.

После подписания соглашения Совет обратится к Европейскому парламенту за одобрением, прежде чем приступить к его заключению. Соглашение будет готово к временному применению, как только это позволят соответствующие процедуры ратификации в Андорре и Сан-Марино.

Напомним, ранее страны ЕС отклонили идею приостановки соглашения об ассоциации с Израилем.

Также двенадцать стран ЕС настаивают на том, чтобы будущие оборонные программы блока оставались открытыми для союзников за пределами Евросоюза.