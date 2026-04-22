Країни ЄС відхилили ідею призупинення угоди про асоціацію з Ізраїлем

Більшість країн ЄС висловилися проти призупинення угоди про асоціацію з Ізраїлем, що пропонували Іспанія, Ірландія та Словенія.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

На засіданні Ради із закордонних справ 21 квітня країни-члени ЄС не підтримали ініціативу Іспанії, Ірландії та Словенії щодо призупинення угоди про асоціацію з Ізраїлем.

Минулого тижня три країни підписали листа до головної дипломатки ЄС Каї Каллас, де закликали до такого кроку, звинувачуючи Ізраїль у порушенні угоди та порушенні прав людини – зокрема, з проблемою нападів ізраїльських поселенців на палестинців на Західному березі Йордану та новим законодавством про смертну кару для палестинців.

Три країни аргументували, що Ізраїлю потрібно надіслати достатньо зрозумілий сигнал, що від нього очікують зміни поведінки, і довести цим, що ЄС дотримується своїх засадничих цінностей.

Проте міністри відхилили пропозицію, ключову роль у цьому відіграли Німеччина та Італія. Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль назвав ідею недоречною, пропонуючи натомість доносити позицію до Ізраїлю через діалог.

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що для настільки радикального кроку немає "ні чисельних, ні політичних передумов", та висловився за більш обмежену відповідь, як-то санкції проти радикальних поселенців.

Це вже не перша спроба найбільш критично налаштованих до політики Ізраїлю членів ЄС поставити угоду на паузу – так, у розпал кампанії у секторі Гази Іспанія та Ірландія закликали Єврокомісію перевірити, чи останні дії Ізраїлю не порушують принципів угоди. У травні 2025 року таку перевірку провели, на запит більшості країн-членів. Восени вже від Брюсселя лунали пропозиції про призупинення частини угоди.

Угода про асоціацію між ЄС та Ізраїлем діє з 2000 року.

Іспанія є чи не найбільшим у ЄС критиком війни США та Ізраїлю з Іраном. Прем’єр Педро Санчес називає її незаконною і "величезною помилкою".