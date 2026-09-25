ЗМІ: 12 країн ЄС виступають проти суворих європейських преференцій в оборонній сфері

Дванадцять країн ЄС наполягають на тому, щоб майбутні оборонні програми блоку залишалися відкритими для союзників поза межами Євросоюзу, тим самим кидаючи виклик прагненню Франції запровадити суворі правила європейської преференції.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у листі країн, про який повідомило видання Euractiv.

Неофіційний документ, підписаний Німеччиною, Австрією, Данією, Естонією, Фінляндією, Італією, Латвією, Нідерландами, Португалією, Румунією, Швецією та Словенією, спрямований проти прагнення Франції запровадити сувору європейську преференцію в рамках Європейського фонду конкурентоспроможності (European Competitiveness Fund – ECF) – ключової частини наступного багаторічного бюджету ЄС.

"Відкритість для участі третіх країн є дуже важливим сигналом для наших союзників і партнерів за межами ЄС", – йдеться у листі.

Європейські столиці стоять перед складними переговорами щодо наступного довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки, в якому чітко визначені пріоритети щодо конкурентоспроможності, оборони та безпеки.

12 країн-членів ЄС вважають, що участь третіх держав в ініціативах блоку допоможе підвищити їх ефективність.

"Асоціації можуть посилити вплив фінансування ЄС шляхом збільшення бюджетів фінансування, досягнення ефекту масштабу, а також підвищення ефективності, стійкості та інноваційності у ланцюгах постачання", – додається у документі.

Країни наполягають, що ЄС "повинен зберегти автоматичну участь країн Європейської економічної зони (EEA) та України у розділі оборонної промисловості без укладення угоди про асоціацію".

Запропонований Європейською комісією бюджет у розмірі 2 трлн євро передбачатиме понад 409 млрд євро для Європейського фонду конкурентоспроможності. Виконавчий орган ЄС хоче виділити 130 млрд євро на оборону та космічну галузь, хоча точний розподіл коштів залишається незрозумілим.

Натомість Франція прагне запровадити суворі правила європейської преференції в майбутньому бюджеті та вважає це своєю основною метою.

"Що стосується європейських фондів, то їх слід використовувати для зменшення нашої залежності шляхом спільних інвестицій у підтримку наших інноваційних екосистем та секторів оборони й космосу", – заявив влітку міністр у справах ЄС Франції Бенжамен Аддад.

Як повідомлялося, у бюджеті на 2028-2034 роки Єврокомісія планує виділити на підтримку України 100 млрд євро, при цьому вимоги щодо реформ збережуться.

Крім того, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.

Писали, що Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція закликали Європейську комісію скоротити запропонований довгостроковий бюджет на 2028-2034 роки на кілька сотень мільярдів євро.