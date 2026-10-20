Рейтинг Трампа упал до рекордных 31% накануне промежуточных выборов

Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня незадолго до промежуточных выборов в Конгресс.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Как показал опрос, около 31% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента, что на один процентный пункт меньше, чем две недели назад, и является самым низким показателем за любой из его президентских сроков.

На вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Конгресс состоялись в ближайшее время, около 47% зарегистрированных избирателей в общенациональном опросе выбрали демократов, а 35% – республиканцев. Преимущество демократов в 12 пунктов стало самым большим за весь текущий избирательный цикл и может укрепить надежды демократов на получение контроля над Палатой представителей и Сенатом США.

Опросы типа "общего голосования" дают общее представление о том, какую партию респонденты хотели бы видеть у власти в Конгрессе. Хотя эти опросы дают представление о настроениях общественности на национальном уровне, они не отражают всех нюансов борьбы в отдельных штатах и округах, которая определяет контроль над Сенатом и Палатой представителей – и в которой республиканцы имеют определенные структурные преимущества.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный двумя неделями ранее, показал, что демократы опережают республиканцев на 7 пунктов – 44% против 37%.

Кроме того, согласно опросам, около 50 % избирателей-женщин заявила, что отдаст голос за демократов. Около 50% избирателей-женщин заявили, что будут голосовать за демократов, по сравнению с 32%, которые отдают предпочтение республиканским кандидатам. Мужчины также отдавали предпочтение демократам, но с меньшим отрывом.

Популярность Трампа снизилась после того, как в феврале он отдал приказ о военных ударах по Ирану совместно с союзником США – Израилем. Война вызвала стремительный рост цен на бензин, что негативно сказалось на финансах домохозяйств. Около 68% американцев не одобряют политику Трампа в экономической сфере, в том числе 37% тех, кто считает себя республиканцами.

Участники опроса признали демократов лучшими управляющими экономикой, чем республиканцев, с перевесом 40% против 33%.

Напомним, промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Ранее американский президент заявил, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Подробнее об этом читайте в статье: США готовят приговор Трампу? Все о шансах демократов взять Конгресс и последствиях для Украины