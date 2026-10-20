У Португалії поліція розігнала табори протестувальників, 22 людини заарештовані

Зранку 20 жовтня поліція прибрала намети, які залишалися на площах у португальських містах Лісабоні та Порту під час акцій проти подорожчання житла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

Раніше поліція попереджала протестувальників про необхідність прибрати табір на площі Россіо в Лісабоні. Коли поліцейські прибули туди, протестувальники чинили опір і утворили живий ланцюг. За попередніми даними, поліція заарештувала 22 людей.

У Порту поліцейські теж змусили протестувальників розійтися, але там обійшлося без арештів. Демонстранти спочатку чинили опір, але зрештою виконали наказ поліції.

Протестувальники вимагають більш доступної орендної плати, збільшення кількості соціального житла та термінових заходів з боку уряду для вирішення житлової кризи. Протести у Португалії тривають уже другий тиждень.

Нагадаємо, в останні дні масові протести також охопили Францію та Італію. У Франції уряд готується підписати розпорядження, яке дозволить обмежувати соціальну допомогу мародерам.