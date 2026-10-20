В Португалии полиция разогнала лагеря протестующих, 22 человека арестованы.

Утром 20 октября полиция убрала палатки, которые оставались на площадях в португальских Лиссабоне и Порту во время акций против подорожания жилья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

Ранее полиция предупреждала протестующих о необходимости убрать лагерь на площади Россио в Лиссабоне. Когда полицейские прибыли туда, протестующие оказали сопротивление и образовали живую цепь. По предварительным данным, полиция арестовала 22 человека.

В Порту полицейские также заставили протестующих разойтись, но там обошлось без арестов. Демонстранты сначала оказали сопротивление, но в конце концов выполнили приказ полиции.

Протестующие требуют более доступной арендной платы, увеличения количества социального жилья и срочных мер со стороны правительства для решения жилищного кризиса. Протесты в Португалии продолжаются уже вторую неделю.

Напомним, в последние дни массовые протесты также охватили Францию и Италию. Во Франции правительство готовится подписать распоряжение, которое позволит ограничивать социальную помощь мародерам.