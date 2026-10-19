У Португалії тривають протести проти зростання вартості житла

У Португалії вже другий тиждень тривають протести проти здорожчання житла, у столиці Лісабоні демонстранти влаштували табір на одній з головних площ.

Про це повідомляє RTP, інформує "Європейська правда".

На площі Россіо в Лісабоні демонстранти вирішили поки не прибирати табір, який розбили три дні тому, хоч поліція висунула вимогу це зробити.

Протестувальники вже обговорюють можливість проведення загального страйку 11 листопада, а також співпраці з профспілками та мітингу 27 жовтня перед будівлею парламенту.

Рух протестувальників вимагає більш доступної орендної плати, збільшення кількості соціального житла та термінових заходів з боку уряду для вирішення житлової кризи.

Демонстранти не виключають можливості прибрати табір, але всі рішення залишають на розсуд наступних народних зборів, які відбудуться у понеділок, 19 жовтня.

Протести за доступне житло в іншому португальському місті Порту тривають уже десятий день. Там протестувальники оголосили, що демонстрації триватимуть до кінця року.

Нагадаємо, в останні дні масові протести також охопили Францію та Італію. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скликає нараду з питань безпеки через вуличні сутички у Мілані та інших містах протягом вихідних 17-18 жовтня, під час яких молодь грабувала магазини та розбивала вітрини.

А у Парижі другу ніч поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів, які масово пройшли по всій Франції 17 жовтня. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.