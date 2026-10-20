У Франції обмежать соцвиплати для тих, хто займався мародерством під час протестів

У Франції уряд готується підписати розпорядження, яке дозволить обмежувати соціальну допомогу мародерам.

Про це інформує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Міністр житлового господарства Франції Венсан Жанбрен підтвердив, що підпише разом із міністром юстиції Жеральдом Дарманеном розпорядження, яке дозволить державі обмежити соціальну допомогу особам, визнаним винними у мародерстві під час акцій протесту у вихідні 17-18 жовтня.

Конкретно документ передбачає вирахування з отриманих допомог доходів від продажу майна, яке було викрадене під час заворушень. Це стосується допомоги з безробіття, на оплату житла, сімейних допомог та доходу активної солідарності.

Окрім грошей, отриманих від збуту краденого майна 17 жовтня, документ поширює вирахування на доходи від "усіх форм злочинності, що живлять тіньову економіку", таких як наркоторгівля чи фальсифікації.

Нагадаємо, у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Уряд Франції запровадив комендантську годину на тлі масштабних протестів.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.