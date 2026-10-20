Спікер Сейму Польщі закликав Навроцького відреагувати на плани зустрічі Сі, Путіна і Трампа

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий розкритикував плани проведення зустрічі між лідерами США, Китаю та Росії щодо завершення війни в Україні та закликав президента Польщі Кароля Навроцького висловитися з цього приводу.

Слова політика передає RMF24, пише "Європейська правда".

Виступаючи у Сеймі, Чажастий назвав можливість проведення такої зустрічі "скандалом", оскільки туди не запросили Україну та європейські країни.

"Пропонується так звана "друга Ялта" за участю глави Китаю, президента Сполучених Штатів та Путіна. Сі, Трамп і Путін мали б зустрітися й вирішувати долю України. Проведення зустрічі в такому складі, на мою думку, є скандалом. Незапрошення на цю зустріч України та Європейського Союзу є скандалом", – заявив спікер Сейму.

Політик зазначив, що, на його думку, називати цю зустріч "другою Ялтою" було б помилково, адже у Ялтинській конференції 1945 року не брав участі агресор – Адольф Гітлер.

"Я також протестую проти того, щоб називати це "другою Ялтою", бо в Ялті не було Гітлера. Гітлер був людиною, яка вбивала людей, а в цій, так званій "другій Ялті", є Путін, тож різниця досить суттєва", – додав голова Сейму.

Він також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького, зазначивши, що не чує його голосу з цього питання.

"Не бійтеся. Достойно представляйте польський народ у цьому питанні та займіть у ньому чітку позицію, бо наразі відсутність такої позиції ставить нас у незручне становище. Нас – поляків", – наголосив Чажастий.

Посадовець також закликав президента та представників його партії "Право і справедливість" "не ставати на коліна перед Трампом" і висловлювати свою позицію щодо дій американської адміністрації.

"Наступне питання стосується, на мою думку, скандального рішення про можливість скасування санкцій та продажу палива з Росії, бо це допомога Путіну, який є бандитом і вбивцею. Це допомога режиму, який вбиває людей в Україні та окупує українські території. Втретє звертаюся до пана президента та представників "ПіС": не бійтеся, вам не треба ставати на коліна перед Трампом. Скажіть, що ви про це думаєте", – додав спікер Сейму.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 19 жовтня, що він готовий зустрітися з російським правителем Владіміром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.