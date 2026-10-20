Спикер Сейма Польши призвал Навроцкого отреагировать на планы встречи Си, Путина и Трампа

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый раскритиковал планы проведения встречи лидеров США, Китая и России по вопросу прекращения войны в Украине и призвал президента Польши Кароля Навроцкого высказаться по этому поводу.

Слова политика передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Выступая в Сейме, Чажастый назвал возможность проведения такой встречи "скандалом", поскольку туда не пригласили Украину и европейские страны.

"Предлагается так называемая "вторая Ялта" с участием главы Китая, президента Соединенных Штатов и Путина. Си, Трамп и Путин должны были бы встретиться и решать судьбу Украины. Проведение встречи в таком составе, по моему мнению, является скандалом. Неприглашение на эту встречу Украины и Европейского Союза является скандалом", – заявил спикер Сейма.

Политик отметил, что, по его мнению, называть эту встречу "второй Ялтой" было бы ошибочно, ведь в Ялтинской конференции 1945 года не участвовал агрессор – Адольф Гитлер.

"Я также протестую против того, чтобы называть это "второй Ялтой", потому что в Ялте не было Гитлера. Гитлер был человеком, убивавшим людей, а на этой так называемой "второй Ялте" присутствует Путин, поэтому разница весьма существенная", – добавил председатель Сейма.

Он также обратился к президенту Польши Каролю Навроцкому, отметив, что не слышит его голоса по этому вопросу.

"Не бойтесь. Достойно представляйте польский народ в этом вопросе и займите в нем четкую позицию, ведь сейчас отсутствие такой позиции ставит нас в неловкое положение. Нас – поляков", – подчеркнул Чажастый.

Чиновник также призвал президента и представителей его партии "Право и справедливость" "не становиться на колени перед Трампом" и выражать свою позицию в отношении действий американской администрации.

"Следующий вопрос касается, на мой взгляд, скандального решения о возможности отмены санкций и продажи топлива из России, ведь это помощь Путину, который является бандитом и убийцей. Это помощь режиму, который убивает людей в Украине и оккупирует украинские территории. В третий раз обращаюсь к господину президенту и представителям "ПиС": не бойтесь, вам не нужно становиться на колени перед Трампом. Скажите, что вы об этом думаете", – добавил спикер Сейма.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 19 октября, что он готов встретиться с российским правителем Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.