ЗМІ: Європарламент розслідує фальшивий лист, спрямований на втручання у внутрішні вибори

Європейський парламент розпочинає внутрішнє розслідування щодо фальшивого електронного листа, нібито написаного депутатом від Європейської народної партії (ЄНП) Анджеєм Галіцьким, який, судячи з усього, мав на меті зірвати прагнення колеги обійняти високу посаду в фракції.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Анджей Галіцький заявив, що він не писав листа, який надійшов минулого тижня до редакції видання, і попросив, щоб Європарламент звернувся до бельгійських органів влади з проханням провести розслідування, стверджуючи, що він став жертвою "ганебних звинувачень, заснованих на фальшивих електронних листах".

"Наші служби підтвердили, що це не справжній електронний лист. Ми перебуваємо в контакті з цим депутатом, щоб з’ясувати, як найкраще провести розслідування та запобігти подібним випадкам у майбутньому", – зазначив речник Європарламенту.

У листі зневажливо висловлювалися щодо діяльності португальського депутата від ЄНП Себаштіана Бугалью напередодні виборів заступника голови партії. На запит офіс Бугалью відповів, що він "очевидно, не коментуватиме підроблені електронні листи".

У самій партії заявили, що проведуть розслідування цього факту.

У п’ятницю, 16 жовтня, Галіцький надіслав президентці Європарламенту Роберті Метсолі запит щодо проведення розслідування бельгійськими органами влади.

Цей електронний лист надійшов на тлі кампанії за посади заступників голови ЄНП, голосування щодо яких відбудеться у вівторок. Дванадцять депутатів, серед яких Бугалью та Галіцький, змагаються за 10 місць.

Раніше повідомляли, що в Європарламенті можуть заборонити ліву фракцію через причетність до протестів у Франції.

Нагадаємо, Європарламент схвалив практичні рекомендації для ЄС з протидії зловмисному впливу РФ.