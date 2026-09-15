Європарламент схвалив практичні рекомендації для ЄС з протидії зловмисному впливу РФ

У вівторок Європарламент ухвалив звіт про висновки спеціальної комісії щодо "Європейського щита демократії", що містить практичні рекомендації щодо того, як ЄС може докласти більше зусиль для захисту своїх демократичних інституцій від іноземного втручання та зміцнення наявного інструментарію.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає "Європейська правда".

Звіт під час голосування отримав 420 голосів "за", 220 "проти", 26 депутатів утрималися.

Спеціальна комісія Європарламенту була створена в грудні 2024 року, і їй було доручено оцінити інтенсифікацію та вплив ворожих дій, спрямованих проти ЄС, таких як іноземні маніпуляції інформацією та втручання (FIMI), гібридні атаки та скоординовані кампанії дезінформації.

Депутати Європарламенту підтримують створення Центру демократичної стійкості ЄС. Вони бачать його як незалежний "центр передового досвіду" для боротьби з іноземними маніпуляціями та дезінформацією, а також для координації національних заходів. Нова структура не повинна дублювати наявні інструменти, а, навпаки, об’єднати поточні заходи на рівні ЄС в єдину структуру з чітким баченням, мандатом, бюджетом та здатністю до дій. Участь у ній має бути обов’язковою для всіх держав-членів, а парламентський нагляд – забезпеченим.

Росія у звіті названа головною загроза демократичній цілісності Європи.

У документі наголошується на частих гібридних атаках Росії на критичну інфраструктуру, таких як кібератаки, фізичні диверсії, підпали, шпигунство та заглушення сигналів, що також походять з Білорусі, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

"Цей звіт не стосується регулювання політичних поглядів. Він стосується захисту нашої демократії від операцій іноземного впливу. Російські боти – це не свобода слова. Іноземне втручання – це не свобода слова. А маніпулювання нашими виборами – це, безумовно, не свобода слова", – сказав доповідач Томас Тобе під час пленарних дебатів.

Депутати Європарламенту вимагають розширення санкцій щодо тих, хто сприяє поширенню дезінформації, та тих, хто допомагає обходити існуючі санкції.

Депутати також закликають ЄС зменшити свою залежність від технологій, що перебувають під іноземним контролем, у критично важливих секторах, зокрема від американських технологічних компаній та китайського обладнання.

З метою захисту цілісності виборів від нових загроз та запобігання фінансуванню через посередників і втручанню депутати Європарламенту пропонують класифікувати виборчу інфраструктуру як критично важливу.

Вони закликають до застосування принципу "знай свого донора" щодо політичних пожертв у криптовалюті, до вжиття заходів проти зловмисних дипфейків та шахрайської реклами, а також до посилення захисту кандидаток-жінок.

Депутати Європарламенту зазначають, що ключове значення має підвищення медіаграмотності та грамотності у сфері штучного інтелекту, а також наявність міцного та незалежного громадянського суспільства.

Парламентарі наголошують, що для зміцнення демократичної стійкості суспільство має продовжувати функціонувати в кризових ситуаціях.

Вони рекомендують проводити регулярні масштабні навчання, створити загальноєвропейський додаток для оповіщення про кризові ситуації та встановити щорічний "Європейський день готовності" 24 лютого – у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше гендиректор Шведського агентства психологічної оборони Магнус Хьорт заявляв, що Росія становить загрозу для майбутніх виборів у найбільших демократичних державах Європи, і соціальні мережі повинні посилити боротьбу з московськими мережами ботів.

Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловлював занепокоєння, що Росія може втрутитися в парламентські вибори в Італії, які заплановані на 2027 рік.