СМИ: Европарламент расследует поддельное письмо, направленное на вмешательство в выборы фракции

Европейский парламент начинает внутреннее расследование в отношении поддельного электронного письма, якобы написанного депутатом от Европейской народной партии (ЕНП) Анджеем Галицким, которое, судя по всему, имело целью сорвать стремление коллеги занять высокий пост во фракции.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Анджей Галицкий заявил, что он не писал письма, поступившего на прошлой неделе в редакцию издания, и попросил, чтобы Европарламент обратился к бельгийским властям с просьбой провести расследование, утверждая, что он стал жертвой "позорных обвинений, основанных на поддельных электронных письмах".

"Наши службы подтвердили, что это не подлинное электронное письмо. Мы находимся в контакте с этим депутатом, чтобы выяснить, как лучше всего провести расследование и предотвратить подобные случаи в будущем", – отметил пресс-секретарь Европарламента.

В письме пренебрежительно отзывались о деятельности португальского депутата от ЕНП Себаштиан Бугалью накануне выборов заместителя председателя партии. На запрос офис Бугалью ответил, что он "очевидно, не будет комментировать поддельные электронные письма".

В самой партии заявили, что проведут расследование этого факта.

В пятницу, 16 октября, Галицкий направил президенту Европарламента Роберте Метсоле запрос о проведении расследования бельгийскими властями.

Это электронное письмо поступило на фоне кампании за должности заместителей председателя ЕНП, голосование по которым состоится во вторник. Двенадцать депутатов, среди которых Бугалью и Галицкий, соревнуются за 10 мест.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте могут запретить левую фракцию из-за причастности к протестам во Франции.

Напомним, Европарламент одобрил практические рекомендации для ЕС по противодействию злонамеренному влиянию РФ.