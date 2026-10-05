ЗМІ: в Європарламенті можуть заборонити ліву фракцію через причетність до протестів у Франції

В Європарламенті розпочали процедуру збору підписів для голосування щодо розслідування проти Європейського лівого альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У п’ятницю заступник голови правоцентристської фракції "Європейські консерватори та реформісти" (ECR) розпочав збір підписів, щоб ініціювати голосування для звернення до наглядового органу ЄС з проханням провести розслідування щодо Європейського лівого альянсу (ELA) за порушення цінностей блоку.

Слід зазначити, що офіс прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню звинуватив партію "Нескорена Франція", яка входить до фракції, в організації шкільних протестів, деякі з яких переросли в насильство.

Для початку голосування потрібно зібрати 180 підписів щонайменше від трьох політичних фракцій – цей поріг можна досягнути за підтримки правих та ультраправих депутатів.

Цей процес може в кінцевому підсумку призвести до скасування реєстрації та втрати фінансування з боку ЄС – що фактично означатиме заборону – для ELA. До складу альянсу наразі входять іспанська партія Podemos, данська Enhedslisten, італійська Sinistra Italiana, французька "Нескорена Франція" та кілька інших політсил.

У фракції відкидають звинувачення з боку Парижа.

"Підтримка молоді, яка вимагає кращої освіти, не є порушенням цінностей ЄС", – заявила співголова ELA Катаріна Мартінш.

Голосування відбудеться на пленарному засіданні 19 жовтня.

Нагадаємо, шкільні протести у Франції проти нестачі вчителів та занедбаного стану шкільних будівель спалахнули в Паризькому регіоні наприкінці вересня, але ставали дедалі жорстокішими в міру поширення по всій країні: десятки людей отримали поранення, а поліція затримала сотні осіб.

Через протести у Франції 24 школи були підпалені або розгромлені.

5 жовтня від 400 до 500 французьких шкіл призупинять заняття внаслідок протестів.

Учнівські організації закликали продовжувати акції у вівторок, 6 жовтня.