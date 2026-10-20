У Молдові спростували надсилання ноти протесту Україні через інцидент на Дністрі

Міністерство закордонних справ Молдови спростувало інформацію, оприлюднену головою парламентського комітету з питань національної безпеки Ліліаном Карпом, що влада у Кишиневі надіслала ноту протесту до Києва після того, як двоє українських військових незаконно перетнули державний кордон.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Timpul.

Йдеться про інцидент, коли українські військові перетнули молдовський кордон на моторному човні, намагаючись затримати громадянина України, який втікав до Молдови.

"Міністерство закордонних справ зазначає, що вирішення цього випадку не передбачало надсилання ноти протесту. Відповідні питання обговорюються через інституційні канали комунікації між компетентними органами", – зазначили в міністерстві.

Ліліан Карп зазначав, що з початку російського вторгнення в Україну було зафіксовано кілька випадків, коли громадяни України незаконно перетинали кордон з Молдовою.

Нагадаємо, 17 жовтня у Молдові повідомили про затримання двох українських прикордонників, які незаконно перетнули кордон країни, намагаючись схопити українця-втікача.

Наступного дня у Державній прикордонній службі повідомили, що двох українських прикордонників повернули в Україну.