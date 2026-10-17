У Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували втікача

У Молдові повідомили про затримання двох українським прикордонників, які незаконно перетнули кордон країни, намагаючись схопити українця-втікача.

Про це Прикордонна поліція Молдови повідомила 17 жовтня, пише "Європейська правда".

Інцидент із перетином кордону стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голошниця. Двоє українських прикордонників, які перебували на моторному човні, реалізували операцію із затримання громадянина України.

На місце прибула патрульна група реагування Прикордонної поліції Молдови, яка забрала двох українських прикордонників. Їх доправили до прикордонного штабу для проведення передбачених законом процедур.

"Матеріали справи передали до прокуратури, яка розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину державного кордону. Відповідний злочин передбачений статтею 362 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Щодо обох осіб застосували процедури, передбачені чинним законодавством, із дотриманням повноважень відповідальних установ", – йдеться у повідомленні молдовських прикордонників.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня та вранці в п’ятницю кілька безпілотників порушили повітряний простір Республіки Молдова.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило неодноразові порушення повітряного простору країни.