В Молдове опровергли информацию о ноте протеста Украине из-за инцидента на Днестре

Министерство иностранных дел Молдовы опровергло информацию, обнародованную председателем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Лилианом Карпом, о том, что власти в Кишиневе направили ноту протеста в Киев после того, как двое украинских военных незаконно пересекли государственную границу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Timpul.

Речь идет об инциденте, когда украинские военные пересекли границу на моторной лодке, пытаясь задержать гражданина Украины, бежавшего в Молдову.

"Министерство иностранных дел отмечает, что урегулирование этого случая не предусматривало направления ноты протеста. Соответствующие вопросы обсуждаются через институциональные каналы коммуникации между компетентными органами", – отметили в министерстве.

Лилиан Карп отмечал, что с начала российского вторжения в Украину было зафиксировано несколько случаев, когда граждане Украины незаконно пересекали границу с Молдовой.

Напомним, 17 октября в Молдове сообщили о задержании двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу страны, пытаясь поймать беглого украинца.

На следующий день в Государственной пограничной службе сообщили, что двух украинских пограничников вернули в Украину.