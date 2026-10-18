ДПСУ: затриманих у Молдові українських прикордонників повернули додому

У Державній прикордонній службі повідомили, що двох українських прикордонників, які 15 жовтня опинилися на території Молдови під час переслідування порушника кордону, повернули в Україну.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко Суспільному, передає "Європейська правда".

За словами Демченка, повернення двох українських прикордонників в Україну стало можливим після розгляду обставин інциденту.

"За результатами розгляду ситуації, що мала місце 15 жовтня, та обміну інформацією між сторонами, українські прикордонники були повернуті на територію України", – сказав речник ДПСУ.

Напередодні писали, що Молдові повідомили про затримання двох українських прикордонників, які незаконно перетнули кордон країни, намагаючись схопити українця-втікача.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня та вранці кілька безпілотників порушили повітряний простір Республіки Молдова.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило неодноразові порушення повітряного простору країни.