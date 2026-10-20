У Литві зібрали понад 1 млн євро на дрони-перехоплювачі для України

Литовська організація Blue/Yellow зібрала 1,3 млн євро на підтримку повітряної оборони України та Литви, на ці кошти закуплять безпілотники-перехоплювачі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За вісім тижнів кампанія "Дронатон" зібрала понад 1,3 млн євро. Як повідомила організація, 80% суми буде спрямовано Збройним силам України, а 20% – Стрілецькій спілці Литви. На ці кошти закуповуються дрони-перехоплювачі, протидронні системи та фінансується навчання їхніх операторів.

У відповідь на посилення російських повітряних атак Blue/Yellow почала використовувати зібрані кошти ще до завершення збору. За даними організації, вже придбано та успішно випробувано перші литовські дрони-перехоплювачі Defender. Чотири літальні апарати передано Стрілецькій спілці Литви, а ще дванадцять подаровано українським захисникам.

"За вісім тижнів акції повітряні атаки проти України значно посилилися, лише у вересні в Києві повітряна загроза тривала понад одинадцять днів. "Дронатон" – це наша своєчасна відповідь на цю загрозу, що водночас сприяє підготовці Литви. Завдяки дванадцятирічному досвіду роботи в Україні ми здатні швидко реагувати на мінливі потреби, однак це неможливо без підтримки суспільства", – заявила директорка Blue/Yellow Лаура Пауште.

Поряд із передачею техніки організація інвестує й у підготовку литовських стрільців. Для членів Стрілецької спілки Литви організують спеціалізовані тренінги, під час яких українські фахівці передадуть практичний досвід боротьби з ворожими дронами.

Неурядова організація Blue/Yellow, що діє з 2014 року, надає постійну матеріальну, технологічну та медичну допомогу українським військовим та цивільному населенню. За 12 років діяльності організація надала Україні допомогу на суму понад 116 млн євро.

У лютому литовська благодійна кампанія на підтримку України Radarom! зібрала 4 млн євро для придбання робототехнічних систем оборони та медичної евакуації.

У серпні у Латвії запустили кампанію збору коштів на підтримку реабілітації поранених українських військових, яку приурочили до Дня незалежності України.