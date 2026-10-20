В Литве собрали более 1 млн евро на дроны-перехватчики для Украины

Литовская организация Blue/Yellow собрала 1,3 млн евро в поддержку воздушной обороны Украины и Литвы; на эти средства будут закуплены беспилотники-перехватчики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

За восемь недель кампания "Дронатон" собрала более 1,3 млн евро. Как сообщила организация, 80% суммы будет направлено Вооруженным силам Украины, а 20% – Стрелковому союзу Литвы. На эти средства закупаются дроны-перехватчики, противодроновые системы и финансируется обучение их операторов.

В ответ на усиление российских воздушных атак Blue/Yellow начала использовать собранные средства ещё до завершения сбора. По данным организации, уже приобретены и успешно опробованы первые литовские дроны-перехватчики Defender. Четыре летательных аппарата переданы Стрелковому союзу Литвы, а ещё двенадцать подарены украинским защитникам.

"За восемь недель акции воздушные атаки против Украины значительно усилились, только в сентябре в Киеве воздушная угроза продолжалась более одиннадцати дней. "Дронатон" – это наш своевременный ответ на эту угрозу, который одновременно способствует подготовке Литвы. Благодаря двенадцатилетнему опыту работы в Украине мы способны быстро реагировать на меняющиеся потребности, однако это невозможно без поддержки общества", – заявила директор Blue/Yellow Лаура Пауште.

Наряду с передачей техники организация инвестирует и в подготовку литовских стрелков. Для членов Стрелкового союза Литвы организуют специализированные тренинги, в ходе которых украинские специалисты поделятся практическим опытом борьбы с вражескими дронами.

Неправительственная организация Blue/Yellow, действующая с 2014 года, оказывает постоянную материальную, технологическую и медицинскую помощь украинским военным и гражданскому населению. За 12 лет деятельности организация оказала Украине помощь на сумму более 116 млн евро.

В феврале литовская благотворительная кампания в поддержку Украины Radarom! собрала 4 млн евро на приобретение робототехнических систем обороны и медицинской эвакуации.

В августе в Латвии запустили кампанию по сбору средств в поддержку реабилитации раненых украинских военных, которую приурочили ко Дню независимости Украины.