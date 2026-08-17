У Латвії до Дня незалежності України запускають збір на реабілітацію поранених військових

У Латвії запускають кампанію збору коштів на підтримку реабілітації поранених українських військових, яку приурочили до Дня незалежності України.

Про це повідомляє латвійський суспільний мовник LSM, пише "Європейська правда".

Збір коштів на реабілітацію поранених українських військових "Думаємо і працюємо разом з Україною" створює LSM у співпраці з "Ziedot.lv" та посольством України. Амбасадоркою кампанії стала журналістка LSM Одіта Кенберга.

Збір триватиме від 17 серпня до 13 вересня.

"Повідомляючи про події з фронту в Україні я на собі відчула жахи війни… Ми маємо допомагати Україні, тому що українці зараз борються не лише за свободу своєї країни, але й безпеку усіх нас – за безпечну Європу і безпечну Латвію", – зазначила Одіта Кенберга.

Переказати свій внесок можна на порталі "Ziedot.lv" або дзвінком на номер 90204113, який буде коштувати 5 євро.

LSM та "Ziedot.lv" з 2022 року вже неодноразово організовували збори на підтримку України, за увесь час зібрали понад 2 млн євро. У 2026 році в дати довкола річниці повномасштабного вторгнення зібрали понад 745 тисяч євро.

Раніше повідомляли, що Латвія почне вдвічі частіше приймати на лікування поранених українських військових.

У Польщі громадські ініціативи запускають програму реабілітації для демобілізованих українських ветеранів, у межах якої невеликі групи будуть приїздити у містечко на півночі країни.