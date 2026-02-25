У Литві благодійна кампанія зібрала 4 млн на підтримку України

Благодійна кампанія на підтримку України Radarom! зібрала 4 млн євро: кошти будуть використані для придбання робототехнічних систем оборони та медичної евакуації.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Організатори заявили, що остаточна сума, як очікується, збільшиться, оскільки найближчими днями будуть додані корпоративні пожертви та кошти, зібрані через аукціони.

Ця кампанія закликала до пожертв, щоб забезпечити українські війська передовими технологіями, призначеними для захисту їхнього життя.

Кошти будуть використані для придбання робототехнічних систем оборони та медичної евакуації, призначених для захисту солдатів, які обороняють передову.

"Війна змінюється, вона рухається в технологічному напрямку – ми це чітко бачимо. Коли ми отримуємо запити, ми бачимо, що війна набуває різних форм", – сказав Йонас Оман, співзасновник литовської організації підтримки Blue/Yellow.

Нагадаємо, у січні в Литві завершили інший проєкт Radarom!, за підсумками якого бійцям передали дрони і супутнє обладнання на суму майже 6 млн євро.

У вересні повідомляли, що благодійна кампанія на підтримку України Dronaton, ініційована неурядовою організацією Blue/Yellow, зібрала 1 млн євро на дрони.

А 22 липня писали, що литовська кампанія Radarom! придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.