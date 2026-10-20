Норвегія оголосила про нові санкції проти Росії

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, який відповідає 21-му пакету санкцій ЄС.

Про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Санкції охоплюють низку заходів і спрямовані, зокрема, проти енергетичного, фінансового та криптосекторів, а також передбачають посилені заходи проти "тіньового флоту" та розширені обмеження на імпорт та експорт.

Цим пакетом заходів запроваджуються широкі обмеження, зокрема щодо банків, нафтового сектору, криптовалютних послуг, "тіньового флоту" та військово-промислового комплексу Росії.

Мета полягає в тому, щоб чинити додатковий тиск на економіку Росії та її здатність вести й фінансувати війну проти України.

Міністерство закордонних справ вже внесло необхідні зміни до нормативних актів для впровадження санкцій ЄС у Норвегії, які набудуть чинності 21 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Також варто зазначити, що 7 серпня ЄС затвердив нові санкційні списки стосовно Росії, що стало відповіддю на масовані удари по Україні.