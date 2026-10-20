Норвегия объявила о новых санкциях против России

Норвегия ввела новый пакет санкций против России, который соответствует 21-му пакету санкций ЕС.

Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства, сообщает "Европейская правда".

Санкции охватывают ряд мер и направлены, в частности, против энергетического, финансового и криптовалютного секторов, а также предусматривают усиленные меры против "теневого флота" и расширенные ограничения на импорт и экспорт.

Данный пакет мер вводит широкие ограничения, в частности в отношении банков, нефтяного сектора, криптовалютных услуг, "теневого флота" и военно-промышленного комплекса России.

Цель заключается в том, чтобы оказать дополнительное давление на экономику России и ее способность вести и финансировать войну против Украины.

Министерство иностранных дел уже внесло необходимые изменения в нормативные акты для внедрения санкций ЕС в Норвегии, которые вступят в силу 21 октября 2026 года.

Напомним, что 23 июля Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "нанесет мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

Это произошло после того, как отдельные страны по разным причинам заблокировали его принятие, последней из которых была Греция.

Также стоит отметить, что 7 августа ЕС утвердил новые санкционные списки в отношении России, что стало ответом на массированные удары по Украине.