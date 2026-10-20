Прем’єр Норвегії пояснив, чому Віткофф не присутній на пресконференції
Новини — Вівторок, 20 жовтня 2026, 20:52 —
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре прокоментував відсутність спецпосланця президента США Стіва Віткоффа на пресконференції за підсумками переговорів щодо України в Осло.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Журналістка спитала, чому Віткофф не присутній на пресконференції разом зі Стьоре, президентом Фінляндії Александром Стуббом і українським лідером Володимиром Зеленським.
"Це пресконференція політичних лідерів. Я думаю, це відповідь", – сказав Стьоре.
Також норвезький прем’єр підтвердив, що у середу Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
Тим часом Стубб говорив, що на переговорах в Осло йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.
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