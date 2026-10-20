Прем’єр Норвегії пояснив, чому Віткофф не присутній на пресконференції

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре прокоментував відсутність спецпосланця президента США Стіва Віткоффа на пресконференції за підсумками переговорів щодо України в Осло.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Журналістка спитала, чому Віткофф не присутній на пресконференції разом зі Стьоре, президентом Фінляндії Александром Стуббом і українським лідером Володимиром Зеленським.

"Це пресконференція політичних лідерів. Я думаю, це відповідь", – сказав Стьоре.

Також норвезький прем’єр підтвердив, що у середу Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

Тим часом Стубб говорив, що на переговорах в Осло йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.