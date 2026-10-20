Стубб розповів про ключові аспекти переговорів з Віткоффом в Осло

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що в ході переговорів в Осло, на яких був присутній представник президента США Стів Віткофф, обговорювались питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

Про це фінський президент сказав на спільній з лідерами України і Норвегії пресконференції в Осло, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Стубб, переговори відбувались на двох рівнях: короткострокова перспектива і загальна картина.

"У загальній картині ми знайшли деякі елементи для миру, які завтра будуть передані до Санкт-Петербурга. Ми обговорили та визначили ключові елементи щодо безпеки, а також щодо економіки. Всі ці пропозиції були ретельно опрацьовані представниками США, України і ключових країн Європи", – розповів президент.

Щодо короткострокової перспективи, то, за словами Стубба, тут йшлося про такі важливі питання, як протиповітряна оборона, енергетична інфраструктура та часткове припинення вогню, включаючи енергетичну та продовольчу безпеку.

Він додав, що у середу Віткофф повезе до Санкт-Петербурга пропозиції, які базуються на обговореннях представників США, України і Європи.

"Ми цілком розуміємо, що публічно буде багато галасу, але на технічному рівні, ми вважаємо, що переговори просуваються дуже добре", – зауважив Стубб.

За словами Стубба, у переговорах постійно досягається прогрес, хоча публічно це не завжди очевидно.

Повідомляли, що Зеленський прибув до Осло у вівторок для переговорів з норвезькими посадовцями, а також для проведення перемовин зі спецпредставниками президента США та європейцями з метою завершення війни.

Раніше у вівторок спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни. Його колега Джаред Кушнер братиме участь дистанційно, зять президента Трампа захворів на грип.

В ході візиту в Осло Зеленський також мав аудієнцію у норвезького короля Гокона VIII.