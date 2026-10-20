Премьер Норвегии объяснил, почему Уиткофф не присутствует на пресс-конференции

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прокомментировал отсутствие специального посланника президента США Стива Уиткоффа на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в Осло.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Журналистка спросила, почему Уиткофф не присутствует на пресс-конференции вместе со Стёре, президентом Финляндии Александром Стуббом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Это пресс-конференция политических лидеров. Я думаю, это и есть ответ", – сказал Стёре.

Также норвежский премьер подтвердил, что в среду Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

Между тем Стубб заявил, что на переговорах в Осло обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.