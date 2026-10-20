Прем'єр Норвегії оголосив про візит Віткоффа до Санкт-Петербурга

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про майбутню поїздку спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Росії.

Про це він сказав під час пресконференції у вівторок, 20 жовтня, цитує "Європейська правда".

Стьоре заявив, що Віткофф, який цього дня у Норвегії зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським, у середу, 21 жовтня, вирушить до Санкт-Петербурга.

"Він зустрінеться з російським керівництвом і обміняється думками щодо цієї зустрічі та пропозиціями, над якими працювали європейські й американські колеги, і, можливо, підготує ґрунт для зустрічі на рівні лідерів", – сказав прем’єр Норвегії.

За словами Стьоре, цього дня у Норвегії обговорили питання, "пов’язані з безпекою України, планом процвітання після війни, територіальні питання, питання санкцій, а також питання європейського безпекового порядку після завершення цієї війни".

Зеленський прибув до Осло у вівторок для переговорів з норвезькими посадовцями, а також для проведення перемовин зі спецпредставниками президента США та європейцями з метою завершення війни.

Раніше у вівторок спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни. Його колега Джаред Кушнер братиме участь дистанційно, зять президента Трампа захворів на грип.

В ході візиту в Осло Зеленський також мав аудієнцію у норвезького короля Гокона VIII.