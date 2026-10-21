У Румунії частині мешканців розіслали попередження через дрони поблизу кордону

У Румунії мешканці поблизу кордону отримали попередження про загрозу через атаку російських дронів на території України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністерства оборони Румунії.

У середу вранці, 21 жовтня, система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила групу повітряних цілей на північний схід від населеного пункту Вилкове, в повітряному просторі України.

"Національний військовий центр командування повідомив Головний інспекторат з надзвичайних ситуацій з метою запровадження заходів щодо попередження населення північної та східної частини повіту Тулча, а о 03:34 було надіслано повідомлення RO-Alert", – йдеться у повідомленні.

Інформації про вторгнення в національний повітряний простір Румунії не надходило, кажуть у міністерстві.

Нагадаємо, 14 жовтня російський дрон порушив повітряний простір Румунії, потім повернувся в Україну, де його збила ППО.

А вранці того ж дня румунська система радіолокаційного спостереження виявила три повітряні цілі, що переміщалися поблизу Вилкового на території України, неподалік від кордону з Румунією.