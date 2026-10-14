Румунія підняла авіацію через три повітряні об’єкти біля кордону
Вранці в середу, 14 жовтня, румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряні цілі, що переміщалися поблизу Вилкового на території України, неподалік від кордону з Румунією.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Румунії в Х.
Національний військовий командний центр повідомив Головне управління з надзвичайних ситуацій з метою вжиття заходів щодо оповіщення населення на півночі повіту Тулча. О 6:39 було надіслано повідомлення RO-Alert.
З землі піднялися два літаки F-16 ВПС Румунії та один вертоліт IAR-330 SOCAT.
Згідно з даними, наданими системами радіолокаційного спостереження, ці три повітряні цілі не вторглися в повітряний простір Румунії.
У ніч з 5 на 6 жовтня Румунія підіймала у повітря авіацію союзників для моніторингу двох цілей, які рухалися вздовж кордону з Україною.
Як повідомлялося, у ніч проти 2 жовтня Румунія зафіксувала падіння ймовірного дрона на території країни на тлі російських атак по українських регіонах.
29 вересня Міністерство оборони країни отримало повідомлення про виявлення уламків об’єкта, які впали в повіті Бреїла.