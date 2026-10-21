В Румынии части жителей разослали предупреждения из-за появления дронов вблизи границы

В Румынии жители приграничных районов получили предупреждение об угрозе в связи с атакой российских дронов на территории Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министерства обороны Румынии.

В среду утром, 21 октября, система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила группу воздушных целей к северо-востоку от населенного пункта Вилково, в воздушном пространстве Украины.

"Национальный военный центр командования проинформировал Главную инспекцию по чрезвычайным ситуациям с целью принятия мер по оповещению населения северной и восточной частей уезда Тулча, а в 03:34 было разослано сообщение RO-Alert", – говорится в сообщении.

Информации о вторжении в национальное воздушное пространство Румынии не поступало, сообщают в министерстве.

Напомним, 14 октября российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии, затем вернулся в Украину, где его сбила ПВО.

А утром того же дня румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила три воздушные цели, перемещавшиеся вблизи Вилкова на территории Украины, недалеко от границы с Румынией.