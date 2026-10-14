Російський дрон залетів у Румунію

У середу російський дрон порушив повітряний простір Румунії, потім повернувся в Україну, де його збила ППО.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Румунії, передає "Європейська правда".

У середу, 14 жовтня, вранці система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони зафіксувала нову повітряну ціль, яка переміщувалася поблизу кордону з Румунією.

На сході та півночі повіту Тулча о 10:19 мешканцям було надіслано повідомлення RO-Alert.

Два літаки F-16 румунських ВПС з 86-ї авіабази "Борча" піднялися в повітря.

"Ціль короткий час перебувала в національному повітряному просторі, у східній частині населеного пункту Суліна, над Чорним морем, після чого увійшла в повітряний простір України, де була збита українською протиповітряною обороною", – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога була скасована о 11:22.

Це вже другий інцидент цього дня. Вранці в середу, 14 жовтня, румунська система радіолокаційного спостереження виявила три повітряні цілі, що переміщалися поблизу Вилкового на території України, неподалік від кордону з Румунією.

У ніч з 5 на 6 жовтня Румунія підіймала у повітря авіацію союзників для моніторингу двох цілей, які рухалися вздовж кордону з Україною.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 жовтня Румунія зафіксувала падіння ймовірного дрона на території країни на тлі російських атак по українських регіонах.