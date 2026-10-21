FT: ЄС розслідує появу прокремлівських фейків щодо заворушень у Франції

Уповноважені органи ЄС досліджують можливі випадки іноземного втручання в інтернеті та кампанії з поширення дезінформації, пов’язані із заворушеннями у Франції та аналогічними спалахами насильства й мародерства в інших європейських країнах, що сталися останніми днями.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами представників безпекових структур, проросійські та ультраправі акаунти в соціальних мережах, пов’язані з попередніми кампаніями з поширення дезінформації, поширювали відео зі сценами насильства, намагаючись посіяти ще більший хаос.

Експерти зазначають, що у причетності до деяких із цих повідомлень підозрюються також Іран та Алжир.

"Ми хочемо зрозуміти, наскільки платформи готові до співпраці. Можливо, що російські інформаційні кампанії… дійсно ведуться, але платформи не повинні алгоритмічно підсилювати їх", – сказав посадовець ЄС.

Уряди, зокрема французький, звернулися до розвідувальних служб із проханням з’ясувати, чи відігравали російські агенти активнішу роль у безпосередньому розпалюванні вуличних заворушень.

Один із представників європейських розвідувальних служб заявив, що конкретних доказів таких провокацій немає. За його словами, російські дезінформаційні кампанії здебільшого мали реактивний характер і проводилися в інтернеті, але він додав, що французькі розслідування перебувають на початковій стадії.

В Італії, де цього вікенду також відбулися насильницькі протести, міністр оборони Гвідо Крозетто звинуватив у заворушеннях "гібридну війну, яку хтось веде проти наших країн за допомогою нетрадиційних інструментів, таких як TikTok, соціальні мережі та YouTube, причому Захід цього навіть не усвідомлює і не реагує".

Цього тижня Європейська комісія провела зустріч із французькою владою, щоб обговорити співпрацю з платформами соціальних мереж, зокрема з X Ілона Маска, які дозволили расистським і насильницьким повідомленням набути широкого поширення.

У Бельгії, де протести також переросли у насильницькі дії на вихідних, також планували обговорити роль китайського TikTok, повідомив речник міністерства внутрішніх справ.

Регулюючі органи вимагають від онлайн-маркетплейсів, таких як Amazon і Vinted, заблокувати продаж товарів, які, ймовірно, були викрадені під час погромів.

Водночас посадовці загалом застерігають, що, хоча є ознаки дезінформації та іноземного впливу з боку державних суб’єктів, залишається незрозумілим, чи мали вони значний вплив.

"Ми маємо справу зі справжньою мобілізацією людей, які розлючені на владні структури через цілком обґрунтовані скарги, а іноземні державні суб’єкти намагаються це підсилити. Не слід переоцінювати їхню роль. Було б занадто просто сказати, що в цьому винні росіяни", – зазначив інший представник європейських спецслужб.

За словами представника ЄС, також обговорювалося питання співпраці між поліцією та онлайн-платформами з метою виявлення агресивних протестувальників або мародерів.

У понеділок Європейська комісія провела зустріч із французьким органом з нагляду за ЗМІ Arcom, а у вівторок відбулася зустріч представників органів влади всіх держав-членів, відповідальних за дотримання правопорядку в цифровій сфері.

Комісія заявила, що наразі ситуацією керують національні органи влади, але Брюссель втрутиться, якщо ризик стане "системним", а онлайн-платформи відмовляться співпрацювати.

Нагадаємо, у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Уряд Франції запровадив комендантську годину на тлі масштабних протестів.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.