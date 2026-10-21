FT: ЕС расследует появление прокремлевских фейков о беспорядках во Франции

Уполномоченные органы ЕС расследуют возможные случаи иностранного вмешательства в интернете и кампании по распространению дезинформации, связанные с беспорядками во Франции и аналогичными вспышками насилия и мародерства в других европейских странах, произошедшими в последние дни.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам представителей силовых структур, пророссийские и ультраправые аккаунты в социальных сетях, связанные с предыдущими кампаниями по распространению дезинформации, распространяли видео со сценами насилия, пытаясь посеять еще больший хаос.

Эксперты отмечают, что в причастности к некоторым из этих сообщений подозреваются также Иран и Алжир.

"Мы хотим понять, насколько платформы готовы к сотрудничеству. Возможно, что российские информационные кампании… действительно ведутся, но платформы не должны алгоритмически усиливать их", – сказал чиновник ЕС.

Правительства, в частности французское, обратились к разведывательным службам с просьбой выяснить, играли ли российские агенты более активную роль в непосредственном разжигании уличных беспорядков.

Один из представителей европейских разведывательных служб заявил, что конкретных доказательств таких провокаций нет. По его словам, российские дезинформационные кампании в основном носили реактивный характер и проводились в интернете, но он добавил, что французские расследования находятся на начальной стадии.

В Италии, где в эти выходные также прошли насильственные протесты, министр обороны Гвидо Крозетто обвинил в беспорядках "гибридную войну, которую кто-то ведет против наших стран с помощью нетрадиционных инструментов, таких как TikTok, социальные сети и YouTube, причем Запад этого даже не осознает и не реагирует".

На этой неделе Европейская комиссия провела встречу с французскими властями, чтобы обсудить сотрудничество с платформами социальных сетей, в частности с X Илона Маска, которые позволили расистским и насильственным сообщениям получить широкое распространение.

В Бельгии, где протесты также переросли в насильственные действия в минувшие выходные, также планировали обсудить роль китайского TikTok, сообщил представитель министерства внутренних дел.

Регулирующие органы требуют от онлайн-маркетплейсов, таких как Amazon и Vinted, заблокировать продажу товаров, которые, вероятно, были похищены во время погромов.

В то же время чиновники в целом предупреждают, что, хотя есть признаки дезинформации и иностранного влияния со стороны государственных субъектов, остается неясным, оказали ли они существенное влияние.

"Мы имеем дело с настоящей мобилизацией людей, которые разгневаны на властные структуры из-за вполне обоснованных жалоб, а иностранные государственные субъекты пытаются это усилить. Не следует переоценивать их роль. Было бы слишком просто сказать, что в этом виноваты россияне", – отметил другой представитель европейских спецслужб.

По словам представителя ЕС, также обсуждался вопрос сотрудничества между полицией и онлайн-платформами с целью выявления агрессивных протестующих или мародеров.

В понедельник Европейская комиссия провела встречу с французским органом по надзору за СМИ Arcom, а во вторник состоялась встреча представителей органов власти всех государств-членов, ответственных за соблюдение правопорядка в цифровой сфере.

Комиссия заявила, что в настоящее время ситуацией управляют национальные органы власти, но Брюссель вмешается, если риск станет "системным", а онлайн-платформы откажутся сотрудничать.

Напомним, в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Правительство Франции ввело комендантский час на фоне масштабных протестов.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.